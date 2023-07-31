Люди выстраиваются в очередь за жареными угрями в День быка в Японии

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Токио, 30 июля (Jiji Press). В Японии многие люди выстроились в очередь перед магазинами и ресторанами, где готовят угря на гриле в стиле кабаяки, в День быка в этом году, чтобы справиться с палящей жарой, поедая летнее лакомство.

В Японии существует традиция есть питательного жареного угря, который считается полезным для восстановления энергии, в день Быка в середине лета. Этим летом в период очень жарких дней магазины и рестораны кабаяки были переполнены ещё до Дня Быка.

В «Унагия», ресторане кабаяки в токийском районе Тосима, который работает с 1960-х годов, все сотрудники усердно работали, чтобы обслуживать клиентов в воскресенье, и ресторан также предлагал товары на вынос. Эндо Исао, повар кабаяки с более чем 70-летним опытом, неустанно жарил угрей на гриле.

Хотя «Унагия» сталкивается с финансовыми трудностями из-за резкого увеличения расходов на закупку материалов и коммунальных услуг, ресторан сохранил цену на самое бюджетное блюдо «Кабаяки (Умэ)» на неизменном уровне в 3000 йен.

Посетитель в возрасте 60 лет, посетивший «Унагия» вскоре после открытия в воскресенье, купил «Унадзю бэнто» – упакованный обед из риса с жареными угрями. «Я прихожу сюда, чтобы купить это блюдо каждый год. В День Быка всё-таки нужно съесть угря», – сказал он с улыбкой.

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