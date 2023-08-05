Япония планирует создать полосу для автономных автомобилей на скоростной автомагистрали Тохоку
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Такасаки, префектура Гунма, 3 августа (Jiji Press) - Правительство Японии объявило о планах создания выделенной полосы для автономных автомобилей на скоростной автомагистрали Тохоку к 2025 финансовому году или позднее.
Этот план был представлен на заседании правительственного совета по реализации инициативы премьер-министра Кисиды Фумио «Цифровой город-сад нации», которое состоялось в городе Такасаки (префектура Гунма, восточная Япония).
Ранее правительство уже анонсировало план создания подобной полосы на скоростной автомагистрали Син-Томэй, которая соединяет большие районы Токио и Нагои.
План создания специальной полосы на скоростной автомагистрали Тохоку, соединяющей большую часть Токио и северо-восточный регион Тохоку, будет включен в комплексный план по совершенствованию инфраструктуры с использованием цифровых технологий для улучшения жизни населения в регионах. Опубликовать этот комплексный план планируется к концу марта 2024 года.
Кисида поручил соответствующим государственным ведомствам подготовить промежуточный отчет по комплексному плану примерно в сентябре текущего года.
[Авторские права The Jiji Press, Ltd.].
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