Первый в Японии сервис автономного вождения 4-го уровня открыт в Фукуи

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Эйхэйдзи, преф. Фукуи, 28 мая (Jiji Press). Первая в Японии транспортная служба, основанная на так называемом автономном вождении 4-го уровня, или полностью автоматизированном вождении при определённых условиях, была запущена в городе Эйхэйдзи в префектуре Фукуи в центральной Японии.

Ожидается, что такая услуга станет новым средством передвижения в регионах, где наблюдается сокращение населения.

В Эйхэйдзи, где впервые в стране был разрешён 4-й уровень автономного вождения, по участку пешеходной дороги протяжённостью около 2 километров ездит семиместный электрокар, разработанный Национальным институтом передовых промышленных наук и технологий и другими организациями. В машине нет водителя, и один человек, отвечающий за удалённый мониторинг, может управлять одной, двумя или тремя машинами.

«Поездка была комфортной, и машина в достаточной степени снижала скорость, когда проезжала мимо людей, – сказал 57-летний Кавамацу Кадзуми из Такарадзука, префектура Хёго. – Я хотел бы снова прокатиться (на машине 4-го уровня), когда аналогичные услуги станут доступны в жилых районах и других местах».

В Эйхэйдзи в 2018 году начались демонстрационные испытания автономного вождения, а в 2021 году была запущена услуга с автономией уровня 3, при котором люди берут на себя управление автомобилем в чрезвычайных ситуациях.

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