Компания SkyDrive начинает принимать заказы на летающие автомобили
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Токио, 14 апреля (Jiji Press). Компания SkyDrive Inc. сообщила, что с 13 апреля начала принимать заказы от розничных клиентов на свой двухместный летающий автомобиль SD-05, который в настоящее время проходит испытания для коммерческого использования.
Компания с главным офисом в городе Тоёта, префектура Айти, планирует выпустить летающий автомобиль в 2025 году или позднее.
Корпус машины будет стоить не менее 1,5 миллиона долларов. Дополнительные расходы потребуются на пилота и аренду ангара.
Ожидается, что коммерческий дебют летающего автомобиля состоится на выставке Expo 2025, которая пройдёт в городе Осака в западной части страны.
Компания SkyDrive подала правительству Японии заявку на получение сертификата, необходимого для эксплуатации летающего автомобиля.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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