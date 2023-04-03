В Японии планируют открыть отдельную полосу для транспортных средств с автономным управлением на скоростной автомагистрали Син-Томэй

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Токио, 31 марта (Jiji Press). Правительство Японии планирует создать полосу для автономных транспортных средств на части скоростной автомагистрали Син-Томэй, которая соединяет большие городские регионы Токио и Нагоя, как стало известно 31 марта.

План был представлен на заседании правительственного совета по реализации инициативы премьер-министра Кисиды Фумио «цифровой сад-город-государство», которое состоялось в канцелярии премьер-министра в тот же день.

Согласно этому плану, автономным грузовикам будет разрешено двигаться по специальной полосе протяжённостью более 100 километров уже с 2024 финансового года.

Кисида поручил министру промышленности Нисимуре Ясутоси рассмотреть конкретные меры для выполнения плана.

Правительство также приложит усилия для автоматизации в секторе логистики, создав специальные маршруты полётов дронов.

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