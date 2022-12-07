Почта Японии представляет новый дрон для служб доставки

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Токио, 6 декабря (Jiji Press). Компания Japan Post Co. представила новый транспортный дрон, в последнее время компания наращивает усилия по реализации операций доставки дронами.

Новый беспилотник, разработанный совместно с токийским производителем беспилотников ACSL Ltd., имеет грузоподъемность 5 кг, что примерно в три раза больше, чем у существовавшей ранее модели, и может пролететь до 35 километров, что в 3,5 раза больше.

Почта Японии планирует использовать новый дрон для своей службы доставки посылок Yu-Pack, а также для перевозки посылок между почтовыми отделениями.

В Японии 5 декабря вступил в силу пересмотренный закон о гражданской авиации, разрешающий полёты беспилотников 4-го уровня (за пределами видимости пилотов) над городскими районами.

Почта Японии теперь будет стремиться получить необходимую сертификацию беспилотников для выполнения полётов уровня 4 и начать предоставление услуг с использованием дронов уже в 2023 финансовом году.

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