Почта Японии представляет новый дрон для служб доставки
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Токио, 6 декабря (Jiji Press). Компания Japan Post Co. представила новый транспортный дрон, в последнее время компания наращивает усилия по реализации операций доставки дронами.
Новый беспилотник, разработанный совместно с токийским производителем беспилотников ACSL Ltd., имеет грузоподъемность 5 кг, что примерно в три раза больше, чем у существовавшей ранее модели, и может пролететь до 35 километров, что в 3,5 раза больше.
Почта Японии планирует использовать новый дрон для своей службы доставки посылок Yu-Pack, а также для перевозки посылок между почтовыми отделениями.
В Японии 5 декабря вступил в силу пересмотренный закон о гражданской авиации, разрешающий полёты беспилотников 4-го уровня (за пределами видимости пилотов) над городскими районами.
Почта Японии теперь будет стремиться получить необходимую сертификацию беспилотников для выполнения полётов уровня 4 и начать предоставление услуг с использованием дронов уже в 2023 финансовом году.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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