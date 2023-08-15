Японская грузовая промышленность активно занимается улучшением качества сна водителей
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Токио, 10 августа (Jiji Press) - Японская грузовая промышленность активно работает над улучшением качества сна водителей в рамках усилий по решению проблемы 2024 года, связанной с нарастающим дефицитом водителей.
Логистические компании взяли на вооружение средства отслеживания сна, с целью помочь водителям находить оптимальное время для отдыха, так как индустрия сталкивается с предстоящими нормами по сверхурочной работе, которые вступят в силу в апреле 2024 года.
Среднее время рабочего дня водителей грузовиков превышает отраслевой средний показатель на примерно 20 процентов. Вместе с тем, из-за увеличивающегося числа мелкосерийных грузов, водители вынуждены чаще совершать доставки.
Существует опасение, что дефицит сна и проблемы со здоровьем могут привести к увеличению числа дорожно-транспортных происшествий.
С апреля 2024 года в Японии будет введено ограничение на сверхурочную работу водителей грузовиков до 960 часов в год. Это мероприятие, по мнению экспертов, может усугубить дефицит водителей и ухудшить условия их труда. Промышленность должна найти решение для этих проблем, важных как для бизнеса, так и для безопасности водителей.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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