Чистая прибыль более половины региональных банков Японии снизилась в апреле-июне

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Токио, 14 августа (Jiji Press) -- Согласно опубликованным в понедельник отчетам о прибылях и убытках, более половины из 74 региональных банков Японии, котирующихся на бирже, в апреле-июне столкнулись с сокращением чистой прибыли.

Падение прибыли связано с убытками от инвестиций в облигации, вызванными ростом процентных ставок.

Согласно данным отчетов, у 39 региональных финансовых групп чистая прибыль ухудшилась по сравнению с предыдущим годом.

Совокупная чистая прибыль 72 групп также снизилась на 11,4% до 310,4 млрд. йен.

На неконсолидированной основе совокупная чистая прибыль 90 банков сократилась на 9,2% до 317,4 млрд. йен. Из них 49 уменьшили чистую прибыль, а 56 зафиксировали убытки, связанные с инвестициями в облигации, на фоне роста процентных ставок. Этот рост вызван, в частности, спекуляциями о возможных изменениях в сверхмягкойденежно-кредитной политике Банка Японии.

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