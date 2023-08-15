По случаю 78-й годовщины войны Япония подтверждает свою присягу на мир

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Токио, 15 августа (Jiji Press) - Сегодня в Токио состоялась мемориальная церемония, посвященная 78-й годовщине капитуляции Японии во Второй мировой войне, на которой участники подтвердили свою обещанную никогда больше не воевать.

Мероприятие, организованное правительством, прошло в зале Nippon Budokan и собрало около 2100 участников. Среди них были Император Нарухито, Императрица Масако, Премьер-министр Фумио Кисида и родственники погибших военных, чьи жертвы войны составили около 3,1 млн. человек. В полдень участники собравшегося многолюдного собрания почтили память погибших минутой молчания.

Император Нарухито в своей речи отметил, что, сохраняя в сердце чувство “глубокого раскаяния”, он искренне верит, что разрушительные последствия войны никогда больше не повторятся.

Император также выразил искренние надежды на то, что люди будут объединены духом и станут стремиться к счастью и миру во всем мире.

В этом году он не стал упоминать пандемию COVID-19, которая была упомянута в его ежегодной речи на церемонии памяти начиная с 2020 года.

























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