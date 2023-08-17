Количество иностранных посетителей Японии в июле выросло в 16 раз по сравнению с предыдущим годом

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Токио, 16 августа (Jiji Press). Оценочное количество посетителей Японии в июле выросло примерно в 16 раз по сравнению с прошлым годом и составило 2 320 600 человек, или 77,6% от уровня 2019 года, сообщает Японская национальная туристическая организация.

Если исключить из расчётов посетителей из материкового Китая, количество иностранных посетителей достигло 103,4% от уровня 2019 года, впервые превысив уровень до пандемии.

Спрос на поездки в Японию восстанавливается сильнее в Восточной Азии, особенно в Южной Корее, а также в Соединенных Штатах, с начала сезона летних отпусков, как говорят люди, знакомые с этим вопросом.

По данным государственного туристического агентства, 676 800 туристов прибыли из Южной Кореи, 422 300 – из Тайваня, 313 300 – из материкового Китая, 216 400 – из Гонконга и 198 800 – из США.

Число посетителей из США увеличилось на 26,7% по сравнению с уровнем июля 2019 года, а из Южной Кореи – на 11,6%.

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