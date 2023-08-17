Количество иностранных посетителей Японии в июле выросло в 16 раз по сравнению с предыдущим годом
НовостиЭкономика Общество Туризм
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 16 августа (Jiji Press). Оценочное количество посетителей Японии в июле выросло примерно в 16 раз по сравнению с прошлым годом и составило 2 320 600 человек, или 77,6% от уровня 2019 года, сообщает Японская национальная туристическая организация.
Если исключить из расчётов посетителей из материкового Китая, количество иностранных посетителей достигло 103,4% от уровня 2019 года, впервые превысив уровень до пандемии.
Спрос на поездки в Японию восстанавливается сильнее в Восточной Азии, особенно в Южной Корее, а также в Соединенных Штатах, с начала сезона летних отпусков, как говорят люди, знакомые с этим вопросом.
По данным государственного туристического агентства, 676 800 туристов прибыли из Южной Кореи, 422 300 – из Тайваня, 313 300 – из материкового Китая, 216 400 – из Гонконга и 198 800 – из США.
Число посетителей из США увеличилось на 26,7% по сравнению с уровнем июля 2019 года, а из Южной Кореи – на 11,6%.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Что больше всего не нравится туристам в Японии? Результаты опроса
- Въездной туризм в марте: в Японию за месяц въехало 1,81 млн иностранцев, восстановление до 66% от уровня, существовавшего до пандемии
- Иностранцам в Японии нравятся сезонные пейзажи и не нравятся высокие цены: данные опроса о желании приехать в Японию
- Восхождение на гору Фудзи в 2021 году: на гору поднялось 78 500 человек, на две трети меньше, чем до эпидемии
- Гору Фудзи откроют для восхождений после двухлетнего перерыва
- Сезон восхождения на гору Фудзи: 70% выбирают маршрут Ёсида