Исторически жаркое лето: Рекордные температуры охватывают всю Японию, вода в Японском море прогрелась до 30 градусов Цельсия впервые

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Токио, 1 сентября (Jiji Press) - По данным Японского метеорологического агентства, нынешнее лето в Японии стало самым жарким за всю историю наблюдений.

Средняя температура с июня по август в 15 точках наблюдения по всей стране, на которые мало влияет урбанизация, превысила среднее значение за 30 лет до 2020 года на 1,76 градуса Цельсия. Положительное отклонение оказалось самым большим с 1898 года, когда появились первые сопоставимые данные, говорится в сообщении агентства.

Предыдущий рекорд составлял плюс 1,08 градуса, установленный летом 2010 года.

Между тем, по данным 149 пунктов наблюдения по всей стране, средняя температура за трехмесячный период была на 3,0 градуса выше 30-летнего среднего значения на Хоккайдо (самый север Японии), на 2,9 градуса выше в северо-восточном регионе Тохоку, на 2,1 градуса выше в центральном регионе Хокурику, на 1,8 градуса выше в восточном регионе Канто-Косин и на 1,3 градуса выше в центральном регионе Токай и западном регионе Чугоку. Все эти показатели являются самыми высокими из сопоставимых рекордов, доступных с 1946 года.

При этом в западном регионе Кинки средняя летняя температура 2023 года превысила среднюю температуру 2023 года на 1,0 градуса, что соответствует рекордам, установленным в 1994 и 2018 годах.

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