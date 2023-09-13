McDonald’s Japan не будет использовать работников агентства талантов Johnny’s в рекламе из-за скандала с сексуальным насилием
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Токио, 12 сентября (Jiji Press). McDonald’s Co. (Япония) не планирует продлевать контракт с Johnny & Associates Inc. на использование артистов из этого агентства талантов для рекламы своей сети ресторанов.
Этот шаг стал ответом на сексуальное насилие со стороны покойного основателя агентства талантов Джонни Китагавы.
Сеть ресторанов быстрого питания использует в своей рекламе актёра Кимура Такуя, который входит в Johnny & Associates.
McDonald’s установил кодекс поведения, предусматривающий уважение прав человека, и требует от деловых партнеров также соблюдать это правило.
«Нельзя мириться с любым нарушением прав человека», – заявил представитель McDonald’s.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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