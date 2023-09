Японские фирмы всё чаще отказываются от услуг звёзд агентства Johnny’s после скандала с сексуальными домогательствами

Новости

Токио, 12 сентября (Jiji Press). Всё большее число крупных японских компаний решают прекратить использовать в своей рекламе звёзд и кумиров из агентства Johnny & Associates Inc. из-за сексуального насилия, которое совершал Джонни Китагава, покойный основатель крупнейшей «компании талантов» в стране.

Многие рекламодатели воздерживались от каких-либо действий до ответа Johnny & Associates на отчёт экспертов, подтверждающий десятилетия сексуального насилия Китагавы в отношении молодых работников агентства.

Однако после того, как компания впервые признала преступления покойного основателя и извинилась перед жертвами на пресс-конференции 7 сентября, они начали разрывать связи с этим гигантом индустрии развлечений.

В тот же день компания Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co. заявила, что рассматривает возможность расторжения рекламного контракта с Johnny & Associates. Japan Airlines, которая использовала в своей рекламе мужскую поп-идол-группу Arashi этого агентства талантов, заявила, что откажется от новых выступлений этих участников.

8 сентября производитель напитков Asahi Group Holdings Ltd. заявил, что больше не будет создавать рекламу совместно с Johnny & Associates. Две другие компании той же отрасли, Kirin Holdings Co. и Suntory Holdings Ltd., выразили намерение не вести дела с фирмой до тех пор, пока она не примет соответствующие меры в связи со скандалом.

