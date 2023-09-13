Японские фирмы всё чаще отказываются от услуг звёзд агентства Johnny’s после скандала с сексуальными домогательствами
НовостиОбщество
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 12 сентября (Jiji Press). Всё большее число крупных японских компаний решают прекратить использовать в своей рекламе звёзд и кумиров из агентства Johnny & Associates Inc. из-за сексуального насилия, которое совершал Джонни Китагава, покойный основатель крупнейшей «компании талантов» в стране.
Многие рекламодатели воздерживались от каких-либо действий до ответа Johnny & Associates на отчёт экспертов, подтверждающий десятилетия сексуального насилия Китагавы в отношении молодых работников агентства.
Однако после того, как компания впервые признала преступления покойного основателя и извинилась перед жертвами на пресс-конференции 7 сентября, они начали разрывать связи с этим гигантом индустрии развлечений.
В тот же день компания Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co. заявила, что рассматривает возможность расторжения рекламного контракта с Johnny & Associates. Japan Airlines, которая использовала в своей рекламе мужскую поп-идол-группу Arashi этого агентства талантов, заявила, что откажется от новых выступлений этих участников.
8 сентября производитель напитков Asahi Group Holdings Ltd. заявил, что больше не будет создавать рекламу совместно с Johnny & Associates. Две другие компании той же отрасли, Kirin Holdings Co. и Suntory Holdings Ltd., выразили намерение не вести дела с фирмой до тех пор, пока она не примет соответствующие меры в связи со скандалом.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Больше не тайна: документальный фильм Би-би-си напомнил о скандале в японской поп-музыке
- Для предотвращения сексуальных преступлений против детей группа экспертов начинает переговоры о создании японской службы раскрытия информации и запрета на профессиональную деятельность
- Япония одобрила законопроект, закрепляющий незаконность секса без обоюдного согласия
- В Японии 215 учителей наказаны за сексуальные преступления в 2021 финансовом году
- В Японии каждый четвёртый человек страдает от сексуального харассмента при поиске работы: исследование Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения
- Сексуальные домогательства: бесчувственность мужчин и нерешительность женщин
- Работники-фрилансеры в сфере искусства в Японии подвергаются домогательствам