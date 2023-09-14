Компания Johnny & Associates объявляет о мерах реагирования на сексуальное насилие со стороны её основателя

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Токио, 13 сентября (Jiji Press). Компания Johnny & Associates Inc. заявила, что не будет взимать часть гонорара со своих исполнителей в течение года, чтобы они получали оплату в полном объёме.

Объявляя о своих мерах по реагированию на продолжавшееся десятилетиями сексуальное насилие со стороны Джонни Китагавы, покойного основателя крупнейшего агентства по поиску талантов в Японии, компания также заявила, что создаст комитет по оказанию помощи, в состав которого войдут юристы, и он возьмёт на себя ответственность за предоставление компенсации жертвам насилия.

Комиссия, состоящая из трёх бывших судей, рассмотрит заявления потерпевших независимо от того, принадлежат они на данный момент агентству или нет, и вне зависимости от компании, с которой они сотрудничают, определит размер компенсации.

Агентство также заявило, что будет реализовывать образовательную программу, чтобы предотвратить повторение аналогичного преступления.

Эти меры были разработаны на основе рекомендаций, которые дала в прошлом месяце специальная группа внешних экспертов по расследованию скандала.

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