Студия Ghibli станет дочерней компанией NTV
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Токио, 21 сентября (Jiji Press). Студия Ghibli Inc., известная анимационными фильмами режиссера Миядзаки Хаяо, станет дочерней компанией Nippon Television Network Corp. (NTV), сообщила японская телекомпания.
В тот же день правление NTV одобрило этот шаг. NTV приобретёт акции Studio Ghibli и станет крупнейшим акционером с долей в 42,3% с точки зрения права голоса.
Телекомпания также планирует 6 октября подписать контракт со Studio Ghibli для поддержки своего менеджмента.
Президент студии Ghibli Судзуки Тосио заявил на пресс-конференции: «Ghibli стала огромной организацией, превосходящей наше воображение, и мы задавались вопросом, куда ей следует двигаться».
Судзуки отметил, что ему и Миядзаки сейчас 75 и 82 года соответственно. По словам Судзуки, по вопросу о преемнике Studio Ghibli проконсультировалась с NTV, которое имеет тесные отношения с анимационной студией, включая трансляцию фильмов Ghibli, и они договорились, что Studio Ghibli станет дочерней компанией NTV, по словам Судзуки.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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