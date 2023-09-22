Студия Ghibli станет дочерней компанией NTV

Новости

Токио, 21 сентября (Jiji Press). Студия Ghibli Inc., известная анимационными фильмами режиссера Миядзаки Хаяо, станет дочерней компанией Nippon Television Network Corp. (NTV), сообщила японская телекомпания.

В тот же день правление NTV одобрило этот шаг. NTV приобретёт акции Studio Ghibli и станет крупнейшим акционером с долей в 42,3% с точки зрения права голоса.

Телекомпания также планирует 6 октября подписать контракт со Studio Ghibli для поддержки своего менеджмента.

Президент студии Ghibli Судзуки Тосио заявил на пресс-конференции: «Ghibli стала огромной организацией, превосходящей наше воображение, и мы задавались вопросом, куда ей следует двигаться».

Судзуки отметил, что ему и Миядзаки сейчас 75 и 82 года соответственно. По словам Судзуки, по вопросу о преемнике Studio Ghibli проконсультировалась с NTV, которое имеет тесные отношения с анимационной студией, включая трансляцию фильмов Ghibli, и они договорились, что Studio Ghibli станет дочерней компанией NTV, по словам Судзуки.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме