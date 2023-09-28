Депутату парламента Японии Акимото предъявлено обвинение во взяточничестве и мошенничестве

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Токио, 27 сентября (Jiji Press). В среду специальный отряд Токийской окружной прокуратуры предъявил обвинение японскому законодателю Акимото Масатоси по подозрению в получении взяток и обманном получении финансовых льгот для бизнеса из-за COVID-19.

48-летний член Палаты представителей, нижней палаты парламента Японии, был арестован в начале этого месяца по подозрению в получении взятки от бывшего президента Japan Wind Development Co. Цукаваки Масаюки.

В тот же день отряд специального расследования без ареста предъявил 64-летнему Цукаваки обвинение в даче взятки Акимото.

Согласно обвинительному заключению, Акимото якобы получил в общей сложности около 72 миллионов йен в виде взяток от Цукаваки примерно с марта 2019 года по июнь этого года в качестве вознаграждения после того, как бывший глава Japan Wind попросил законодателя в период примерно с февраля 2019 года по февраль 2022 года задать парламентские вопросы в пользу компании. Акимото использовал деньги на покупку лошадей и на другие цели.

Спецотряд увеличил сумму взяток, предположительно полученных Акимото, примерно на 11 миллионов йен по сравнению с суммой, которую он требовал во время его ареста 7 сентября.

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