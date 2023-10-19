Япония представит модельные проекты по борьбе с чрезмерным потоком туристов
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Токио, 18 октября (Jiji Press). Правительство Японии приняло пакет мер по борьбе с чрезмерным туризмом, включающий список 20 районов для реализации модельных проектов, направленных на уменьшение заторов и борьбу с плохим поведением туристов.
Премьер-министр Кисида Фумио на встрече поручил своим министрам усердно работать над решением проблемы чрезмерного туризма или негативного воздействия на жизнь местных жителей и окружающую среду в условиях резкого увеличения числа туристов.
По словам Кисиды, каждый министр должен работать над созданием устойчивых туристических направлений, где будет удобно жить местным жителям, которые интересно посещать туристам и где будут радушно принимать посетителей.
В рамках модельных проектов местные органы власти, предприятия, связанные с туризмом, и местные жители разработают планы по борьбе с чрезмерным туризмом. Центральное правительство предоставит финансовую помощь или смягчит правила для поддержки таких планов. Модельные проекты будут запущены уже в этом финансовом году.
Правительство также создаст список примеров мер в этом финансовом году для использования местными органами власти, включая принятие постановлений, поощряющих туристов к хорошему поведению, и введение платы за вход в определённые туристические места.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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