Япония представит модельные проекты по борьбе с чрезмерным потоком туристов

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Токио, 18 октября (Jiji Press). Правительство Японии приняло пакет мер по борьбе с чрезмерным туризмом, включающий список 20 районов для реализации модельных проектов, направленных на уменьшение заторов и борьбу с плохим поведением туристов.

Премьер-министр Кисида Фумио на встрече поручил своим министрам усердно работать над решением проблемы чрезмерного туризма или негативного воздействия на жизнь местных жителей и окружающую среду в условиях резкого увеличения числа туристов.

По словам Кисиды, каждый министр должен работать над созданием устойчивых туристических направлений, где будет удобно жить местным жителям, которые интересно посещать туристам и где будут радушно принимать посетителей.

В рамках модельных проектов местные органы власти, предприятия, связанные с туризмом, и местные жители разработают планы по борьбе с чрезмерным туризмом. Центральное правительство предоставит финансовую помощь или смягчит правила для поддержки таких планов. Модельные проекты будут запущены уже в этом финансовом году.

Правительство также создаст список примеров мер в этом финансовом году для использования местными органами власти, включая принятие постановлений, поощряющих туристов к хорошему поведению, и введение платы за вход в определённые туристические места.

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