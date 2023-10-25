Япония и Дания будут сотрудничать в области плавучей морской ветроэнергетики
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Токио, 24 октября (Jiji Press). Правительство Японии сообщило, что оно достигло базового соглашения с правительством Дании о техническом сотрудничестве в области плавучей морской ветроэнергетики.
Япония и Дания, где есть производители ветряных турбин мирового класса, создадут двустороннюю структуру для содействия исследованиям и разработкам, а также обмену персоналом в деловом, государственном и академическом секторах.
Токио стремится продвигать морскую ветроэнергетику, а также предполагаемое производство водорода и аммиака с использованием электроэнергии, вырабатываемой ветровой энергией, для сокращения выбросов углекислого газа.
Во вторник министр промышленности Нисимура Ясутоси и премьер-министр Дании Метте Фредериксен подписали базовое соглашение в Токио.
«Мы хотим и дальше укреплять сотрудничество для расширения рынка» плавучей морской ветроэнергетики, сказал Нисимура.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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