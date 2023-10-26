Новую зону «Принцессы Мононокэ» в парке Гибли увидели представители СМИ

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Нагакутэ, префектура Айти, 25 октября (Jiji Press). В парке Гибли для прессы была представлена ​​новая зона, посвящённая «Принцессе Мононокэ», фильму японской анимационной студии Ghibli Inc. Парк создан по мотивам фильмов студии.

Территория «деревни Мононокэ» на территории объекта в городе Нагакутэ в префектуре Айти откроется 1 ноября, там воссозданы пейзажи «деревни-леса» сатояма в Японии.

В новой зоне есть 3,4-метровая горка, посвященная Оккото, богу-кабану, который появляется в фильме «Принцесса Мононоке», а также статуя Демонического духа, также персонажа фильма, который живёт в лесу.

Посетители парка смогут развлечься приготовлением рисового пирога гохэй-моти, местного деликатеса, на предприятии Татараба в этом районе.

Посетителям «деревни Мононокэ» нужно будет приобрести комбинированный билет, позволяющий получить доступ как к новой зоне, так и к Большому складу Гибли, главной зоне парка, по системе предварительного бронирования. Билет стоит 2500 йен для взрослого в будние дни и 3000 йен в выходные.

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