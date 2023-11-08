В Токио началась двухдневная встреча министров иностранных дел стран «Большой семёрки»
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Токио, 8 ноября (Jiji Press). Министры иностранных дел стран «Большой семёрки» начали двухдневную встречу в Токио, главным образом для обсуждения ситуации в секторе Газа, где активизировались боевые действия между Израилем и исламистской группировкой ХАМАС.
Министры иностранных дел стран «Большой семёрки» встретились лично впервые после крупного нападения ХАМАС на Израиль в прошлом месяце. Министр иностранных дел Японии Камикава Ёко, председательствующая на встрече в Токио, в начале этого месяца посетила Израиль и Палестину.
После переговоров 7 ноября Камикава заявила журналистам, что она подчеркнула необходимость побудить заинтересованные страны согласиться на гуманитарную паузу в конфликте, поскольку немедленное освобождение заложников и улучшение гуманитарной ситуации в секторе Газа являются главными приоритетами.
8 ноября министры стран «Большой семёрки» выступят с совместным заявлением, а Камикава проведет пресс-конференцию.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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