G-7 обещает обеспечить честную конкуренцию в цифровой сфере
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Токио, 8 ноября (Jiji Press). Должностные лица антимонопольного ведомства стран «Большой семёрки» стран с развитой экономикой согласились укрепить сотрудничество для обеспечения честной конкуренции в цифровой сфере в условиях растущего влияния технологических гигантов, использующих передовые технологии.
Обеспокоенность по поводу отсутствия конкуренции может вырасти в ближайшем будущем, поскольку технологические гиганты расширяют свою деятельность на рынках, заявил председатель Комиссии по справедливой торговле Японии Фуруя Кадзуюки на встрече антимонопольных чиновников G-7 в Токио.
Представители G7 заявили в совместном заявлении, принятом на встрече, что, хотя новые технологии, такие как генеративный искусственный интеллект и метавселенная, «могут стимулировать более конкурентные рынки, существует также потенциальный вред для конкуренции».
«Антиконкурентные слияния или монопольное поведение могут быстро изменить развивающиеся цифровые рынки и дать одной или нескольким доминирующим фирмам контроль над развивающимися технологиями», – заявили они.
Представители «Большой семёрки» заявили: «Мы полны решимости использовать весь спектр инструментов регулирования… чтобы гарантировать, что эти технологии принесут пользу людям, предприятиям и экономике в целом».
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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