ANA Group демонстрирует службу доставки дронами на Окинаве

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Кумэдзима, префектура Окинава, 8 ноября (Jiji Press).ANA Holdings Inc. продемонстрировала службу доставки дронами в городе Кумэдзима, префектура Окинава.

Это было второе испытание в Японии работы дрона 4-го уровня, который позволяет дрону летать над городской территорией без визуального наблюдения со стороны оператора.

В ходе демонстрации дрон, которым управлял представитель ANA Holdings, примерно за пять минут доставил коробку с продуктами из местного супермаркета к месту назначения, на открытое пространство на расстоянии 2,3 километра. Затем волонтёр доставил коробку в дом местного жителя.

Местный житель, 50-летний Ёсимото Киёми, рассказал, что многие пожилые люди в этом районе испытывают трудности с покупками. «Было бы удобнее, если бы дрон мог перевозить более тяжёлые предметы, например мешки с рисом», – сказал Ёсимото.

В будущем ANA Holdings планирует использовать дроны для перевозки товаров между отдалёнными островами. «Мы находимся на старте внедрения этой услуги», – сказал Цуда Ёсиаки, руководитель отдела создания будущего компании.

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