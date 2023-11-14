Министр финансов Японии уволен из-за налоговой задолженности
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Токио, 13 ноября (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио фактически уволил министра финансов Канду Кэндзи из-за его прошлой налоговой задолженности.
Кабинет Кисиды поддержал отставку 60-летнего Канды в условиях призывов оппозиционных партий уйти в отставку после того, как на прошлой неделе стало известно о его налоговой задолженности.
Канда стал третьим политически назначенным высокопоставленным правительственным чиновником, ушедшим в отставку из-за скандалов с тех пор, как Кисида провел кадровые перестановки в своем кабинете в сентябре, нанеся тяжелый удар по своей администрации при низких рейтингах общественного одобрения.
Призывы к отставке Канды росли даже внутри правящей Либерально-демократической партии Кисиды, учитывая ожидаемое влияние на парламентские дискуссии.
«Для него важно самостоятельно изучить факты и выполнить свою ответственность как политика», – заявил на пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Мацуно Хирокадзу, имея в виду Канду.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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