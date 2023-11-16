Число иностранных посетителей Японии в октябре впервые превысило уровень, существовавший до пандемии

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Токио, 15 ноября (Jiji Press). Число посетителей Японии в октябре впервые превысило уровень, существовавший до пандемии Covid-19, сообщила Национальная туристическая организация Японии.

По оценкам, в течение отчётного месяца Японию посетили 2 516 500 иностранных граждан, что на 0,8% больше, чем в октябре 2019 года, до распространения COVID-19. Последняя цифра выросла примерно в пять раз по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

После резкого падения в 2020 году число таких посетителей резко возросло с осени прошлого года в ответ на ослабление и возможную отмену мер пограничного контроля, связанных с COVID-19, а также ослабление йены.

Число посетителей из всех стран и регионов, кроме материкового Китая, который медленно снимал ограничения на поездки в Японию, выросло на 28 процентов по сравнению с допандемическим уровнем, отражая приток в основном из Южной Кореи, Юго-Восточной Азии и США.

Общее число иностранных гостей, посетивших Японию в январе-октябре, составило 19 891 100, восстановившись до 73,9% от уровня, существовавшего до появления Covid-19.

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