Впервые за 80 лет обнаружен новый вид биолюминесцентных улиток

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Нагоя, 21 ноября (Jiji Press). Исследовательская группа из японского университета Тюбу и таиландского университета Чулалонгкорн недавно подтвердила существование пяти биолюминесцентных улиток в Таиланде, что стало первым открытием светящихся улиток за 80 лет.

Хотя известно, что во всем мире существует более 30 000 видов улиток, последние открытия стали лишь вторым зарегистрированным открытием светящихся улиток. Первым видом была Quantula striata, обнаруженная в Сингапуре еще в 1943 году.

Из пяти видов улиток один, а именно Quantula weinkauffiana, принадлежит к роду Quantula, как и Quantula striata, и излучает мигающий зеленый свет возле области рта.

Остальные четыре, принадлежащие к роду Phuphania, излучают непрерывное зеленоватое свечение на спине и ноге. Также было обнаружено, что спящие особи и яйца светятся.

Оба Юити, профессор Университета Июбу, и другие члены команды начали полномасштабное исследование светящихся улиток в лесах Таиланда и других местах.

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