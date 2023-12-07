Лидеры G7 провели телеконференцию
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Токио, 6 декабря (Jiji Press). Лидеры «Большой семёрки» провели видеоконференцию вечером 6 декабря по японскому времени, сообщил генеральный секретарь кабинета министров Японии Мацуно Хирокадзу.
К лидерам «Большой семёрки» присоединился президент Украины Владимир Зеленский, и они, как ожидается, обсудили ситуацию в Украине, а также на Ближнем Востоке в условиях боевых действий в секторе Газа. Ожидается также обсуждение искусственного интеллекта.
Поскольку в этом году Япония председательствует в G7, переговоры «подведут итоги предпринятых до сих пор инициатив и подтвердят продолжающееся тесное сотрудничество между членами G7», заявил Мацуно на пресс-конференции.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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