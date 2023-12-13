В ноябре в Японии выросли продажи пива и пивных напитков
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Токио, 12 декабря (Jiji Press). Согласно данным, опубликованным четырьмя крупнейшими производителями пива, объёмы продаж пива и пивных напитков выросли оценочно на 1 процент в ноябре по сравнению с прошлым годом и растут второй месяц подряд.
Из общего числа продажи пива выросли на 15 процентов после снижения налогов в октябре. Продажи пивных напитков хаппосю выросли на 24 процента, а продажи пивных напитков третьего типа упали на 25 процентов, что отражает повышение налогов в том же месяце.
Среди четырёх производителей объём продаж пива и пивных напитков увеличился на 11 процентов у Sapporo Breweries Ltd., остался без изменений у Suntory Spirits Ltd. и снизился на 2 процента у Kirin Brewery Co. Продажи Asahi Breweries Ltd. выросли на 3 процента.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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