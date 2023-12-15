Изменена дата открытия японской линии магнитолевитационных поездов синкансэн

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Токио, 14 декабря (Jiji Press). Компания Central Japan Railway Co. (JR Tokai) заявила, что теперь планирует открыть линию магнитолевитационных поездов Тюо синкансэн между Токио и Нагоя не ранее 2027 года, изменив цель открытия линии на протяжении 2027 года.

JR Tokai изменила цель, поскольку неясно, когда компания сможет начать бурение туннеля на участке в префектуре Сидзуока. Губернатор Сидзуоки Кавакацу Хэйта отказался дать разрешение на работы из-за опасений, что это повлияет на водные ресурсы и окружающую среду.

Компания включила новую цель в заявку министерства транспорта о строительных работах между станцией Синагава в Токио и станцией Нагоя в префектуре Айти, центральная Япония.

Президент JR Tokai Нива Сюнсукэ ранее заявлял, что открыть линию на магнитной подвеске в 2027 году будет сложно.

«Дело не в том, что мы сдались, а в том, что на данном этапе открыть в 2027 году будет трудно», – сказал он. Об этом заявил Савада Хисао, исполнительный директор JR Tokai, на пресс-конференции в Токио.

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