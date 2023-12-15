Изменена дата открытия японской линии магнитолевитационных поездов синкансэн
НовостиЭкономика Технологии
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 14 декабря (Jiji Press). Компания Central Japan Railway Co. (JR Tokai) заявила, что теперь планирует открыть линию магнитолевитационных поездов Тюо синкансэн между Токио и Нагоя не ранее 2027 года, изменив цель открытия линии на протяжении 2027 года.
JR Tokai изменила цель, поскольку неясно, когда компания сможет начать бурение туннеля на участке в префектуре Сидзуока. Губернатор Сидзуоки Кавакацу Хэйта отказался дать разрешение на работы из-за опасений, что это повлияет на водные ресурсы и окружающую среду.
Компания включила новую цель в заявку министерства транспорта о строительных работах между станцией Синагава в Токио и станцией Нагоя в префектуре Айти, центральная Япония.
Президент JR Tokai Нива Сюнсукэ ранее заявлял, что открыть линию на магнитной подвеске в 2027 году будет сложно.
«Дело не в том, что мы сдались, а в том, что на данном этапе открыть в 2027 году будет трудно», – сказал он. Об этом заявил Савада Хисао, исполнительный директор JR Tokai, на пресс-конференции в Токио.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Префектура Сидзуока и JR Tokai разошлись во мнениях на первых за 2 года переговорах о магнитолевитационных поездах
- [Видео] Японская железнодорожная компания «Одакю» представила открывающийся музей «романтических поездов»
- [Видео] Проведен первый тест улучшенного магнитолевитационного скоростного поезда
- [Видео] В Японии представили улучшенный образец нового магнитолевитационного поезда
- Синкансэн будет ходить быстрее: в Японии планируют увеличить скорость движения скоростных поездов на отдельных участках
- В Японии представили новый скоростной поезд синкансэн: все места оборудованы розетками, поезд может продолжать движение и при отключении электричества
- [Видео] В Японии представили новый скоростной поезд синкансэн серии N700S
- Будущее японского транспорта: синкансэны-маглевы
- Схема маршрутов японских скоростных поездов синкансэн
- Синкансэн и гора Фудзи
- Суперэкспресс синкансэн: история и перспективы