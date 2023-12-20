Япония передает главенство в G-7 Италии

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Токио, 20 декабря (Jiji Press)/ Япония провела онлайн финансовую встречу «Большой семёрки», подводя итоги года во время своего председательства в «Большой семёрке» и передавая на следующий год эстафету главенства Италии.

Во время онлайн-встречи министры финансов стран «Большой семёрки» и руководители центральных банков также обсудили помощь Украине, к встрече присоединился министр финансов страны Сергей Марченко.

От Японии на онлайн-встрече присутствовали министр финансов Судзуки Сюнъити и управляющий Банка Японии Уэда Кадзуо.

После встречи Судзуки сообщил журналистам, что, как он объяснил другим участникам, Токио готов предоставить Украине дополнительную помощь в размере 4,5 млрд долларов.

«Конфликт продолжается, и существуют финансовые потребности, связанные с восстановлением» раздираемой войной страны, сказал он, продемонстрировав стремление сделать больше, чтобы помочь Украине посредством международных переговоров.

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