Официальные лица G-7 подтверждают поддержку реконструкции Украины

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Гандинагар, Индия, 16 июля (Jiji Press). Министры финансов и руководители центральных банков стран «Большой семёрки» подтвердили свою приверженность поддержке восстановления Украины после войны с Россией.

Страны «Большой семёрки» «продолжат поддерживать восстановление Украины», заявил журналистам министр финансов Японии Судзуки Сюнъити после встречи в Гандинагаре на западе Индии, к которой виртуально присоединился министр финансов Украины Сергей Марченко.

По словам Судзуки, министры семи стран и главы центральных банков подтвердили «непоколебимую поддержку G-7» в отношении Украины. По его словам, «Большая семёрка» будет работать над тем, чтобы Россия заплатила за долгосрочную реконструкцию Украины.

Официальные лица «Большой семёрки» также обсудили мировую экономику.

Управляющий Банка Японии Уэда Кадзуо заявил журналистам, что существует очень сильная неопределённость в отношении перспектив мировой экономики. «Самое главное – насколько устойчивой будет инфляция и как отреагируют центральные банки», — сказал он.

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