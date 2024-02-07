Полицейские собаки работают с полицией Токио уже более века

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Токио, 6 февраля (Jiji Press). Столичное управление полиции Токио всегда сопровождали полицейские собаки с тех пор, как эта организация стала первой в Японии, которая начала использовать собак в полицейской работе ещё в 1912 году.

Хотя роль полицейских собак с тех пор изменилась из-за распространения тестов ДНК, камер видеонаблюдения и других технологических инструментов, верные компаньоны остались вместе со столичным управлением полиции, которое в прошлом месяце отпраздновало 150-летие с момента учреждения.

Говорят, что система полицейских собак возникла в Германии в конце XIX века.

В 1912 году, в годы Тайсё (1912-1926), полиция Токио приобрела у Великобритании скотч-колли и лабрадора. Собаки также использовались для мероприятий по повышению осведомлённости общественности о предотвращении преступности.

Хотя существующие записи также показывают, что полиция Токио использовала эрдельтерьеров и доберманов в начале годов Сёва (1926-1989), немецкие овчарки и лабрадоры составляли большинство среди полицейских собак из-за их атлетического телосложения, а также послушного и любящего темперамента.

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