Пострадавшая от землетрясения 1 января железная дорога частично возобновила работу

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Нанао, префектура Исикава, 15 февраля (Jiji Press). Железнодорожная линия, полностью остановленная ​​из-за повреждений, нанесённых мощным землетрясением 1 января на полуострове Ното в префектуре Исикава в центральной Японии, 15 февраля частично возобновила работу.

После полуторамесячной приостановки снова был восстановлен 16,3-километровый участок между станциями Нанао и Ното-Накадзима в городе Исикава, на линии, которой управляет государственно-частная компания (компания третьего сектора) «Ното тэцудо».

«Ното тэцудо» планирует вновь открыть остальную часть линии длиной 33,1 км между Ното-Накадзима и станцией Анамидзу в городе Анамидзу в начале апреля.

Новогоднее землетрясение силой 7,6 балла нанесло ущерб участку между Нанао и Ното-Накадзимой, в том числе оно вызвало затопление платформ, смещение путей в ряде мест и обрушение насыпей.

«Ното тэцудо» заручилась поддержкой компании West Japan Railway Co. (JR West) и других, чтобы решить проблемы и вновь открыть участок.

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