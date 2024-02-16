Проверки показали, что продавцы щенков и котят могли фальсифицировать даты рождения животных при продаже
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Токио, 15 февраля (Jiji Press). Проверки на местах, проведенные Министерством окружающей среды Японии и местными властями, показали, что даты рождения щенков и котят, проданных на аукционе для торговцев домашними животными, с высокой вероятностью, во многих случаях были фальсифицированы.
В ходе проверок, проведенных на 19 аукционных площадках в девяти префектурах – Хоккайдо, Мияги, Сайтама, Канагава, Тотиги, Сидзуока, Айти, Осака и Фукуока – были обнаружены записи, свидетельствующие о том, что многие щенки и котята рождались в определенные дни недели, что повышает подозрения, что даты их рождения были сфальсифицированы. Министерство опубликовало результаты проверок 15 февраля.
В министерстве полагают, что заводчики животных меняли даты рождения, чтобы выставить на аукцион щенков и котят моложе разрешенного законом возраста.
Японский закон о защите животных запрещает продажу собак и кошек в возрасте младше 56 дней. Учитывая сообщения о продаже щенков и котят в возрасте до 57 дней, министерство провело проверки в ноябре-декабре прошлого года в сотрудничестве с властями префектур и муниципалитетов.
Предполагается, что собаки, кошки и другие животные рождаются равномерно в любой день недели. Однако проверки выявили концентрацию рождений выставленных на аукцион животных в определённые дни недели на всех 19 площадках. Предполагается, что данные о рождении были изменены, чтобы соответствовать критериям, согласно которым на момент продажи на аукционе собакам и кошкам должно быть не менее 57 дней.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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