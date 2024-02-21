Почти 90 процентов владельцев домашних животных имеют планы эвакуации при стихийных бедствиях
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Токио, 20 февраля (Jiji Press). Опрос, проведенный токийской исследовательской фирмой Intage Inc., показал, что 89 процентов владельцев домашних животных в Японии планируют эвакуировать своих питомцев в случае стихийного бедствия.
Доля таких владельцев домашних животных выросла на 3,8 процентных пункта по сравнению с предыдущим опросом, проведенным в сентябре прошлого года, до того, как в первый день Нового года на полуострове Ното в центральной Японии произошло мощное землетрясение.
Землетрясение, очевидно, побудило многих владельцев домашних животных задуматься о том, куда эвакуировать своих питомцев.
В последнем опросе 51,6% респондентов заявили, что отвезут своих питомцев в эвакуационные центры, а 31,5% заявили, что останутся со своими питомцами в машинах или палатках.
По сравнению с сентябрьским опросом доля респондентов, указывающих на эвакуационные центры, снизилась на 1,9 пункта, а доля тех, кто указал на автомобили или палатки, выросла на 6,3 пункта.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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