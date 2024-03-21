В Японии провели церемонии в связи с 29-летием зариновой атаки в токийском метро

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Токио, 20 марта (Jiji Press). В Японии отметили 29-ю годовщину со дня нападения с применением зарина, которое организовала эсхатологическая секта «Аум Синрикё». Атака произошла в токийском метро и в результате применения нервно-паралитического газа погибли 14 человек и пострадало более 6000 человек.

На станции Касумигасэки Токийского метрополитена 16 сотрудников станции провели минуту молчания около 8 часов утра, незадолго до времени нападения.

Такахаси Сидзуэ, 77 лет, из семьи погибшего, посетила станцию, чтобы возложить цветы около 10 часов утра. «Мы не находимся в ситуации, когда мы можем сказать, что инцидент исчерпан», – сказала она, призвав приложить усилия, чтобы нападение не было забыто.

Нападение произошло в утренний час пик 20 марта 1995 года. Члены «Аум Синрикё» выпустили зарин в поездах на трёх линиях токийского метро, ​​проходящих через станцию, недалеко от района Касумигасэки, где сосредоточены центральные правительственные учреждения.

На станции погибли два высокопоставленных чиновника метро, ​​а именно муж Такахаси, Кадзумаса, которому тогда было 50 лет, и Хисинума Цунэо, которому тогда был 51 год.

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