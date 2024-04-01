Япония создаст на юго-западных островах новые убежища на случай иностранного военного нападения

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Токио, 29 марта (Jiji Press). Правительство Японии выбрало пять муниципалитетов на юго-западных островах Сакисима в префектуре Окинава для создания убежищ для экстренной эвакуации, где местные жители могут оставаться в течение примерно двух недель в случае иностранного военного нападения.

Пять муниципалитетов указаны в базовой политике развития таких убежищ, которую правительство опубликовало в тот же день. Правительство ускорит соответствующую координацию с пятью муниципалитетами, принимая во внимание возможную чрезвычайную ситуацию на Тайване.

Пять мест, то есть города Исигаки и Миякодзима, посёлки Такэтоми и Ёнагуни и деревня Тарама, были выбраны потому, что они отвечают двум условиям: они расположены на отдаленных островах, откуда затруднена эвакуация, и они составили и объявили планы эвакуации всех жителей, а также провели учения по гражданской защите совместно с центральными властями и властями префектур.

Центральное правительство также разработало технические инструкции, определяющие характеристики убежищ. Предполагая четыре типа вооруженных нападений, таких как баллистические ракеты и воздушные атаки, в руководящих принципах предусмотрено, что стены и полы убежищ в принципе должны иметь толщину не менее 30 сантиметров.

В руководящих принципах также содержится призыв к созданию запасов еды и напитков, созданию жизненно важной инфраструктуры и обеспечению площади около двух квадратных метров на человека.

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