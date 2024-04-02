Самая старая гигантская панда в Японии умерла в возрасте 28 лет

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Кобе, 1 апреля (Jiji Press). Самая старая гигантская панда Японии умерла в зоопарке Кобэ Одзи в городе Кобэ, сообщили из зоопарка. Ей было 28 лет.

Тан Тан, самка панды, получала медицинскую помощь после того, как в марте 2021 года у неё обнаружили болезнь сердца. Предполагается, что она умерла от истощения, вызванного этой болезнью.

По данным зоопарка, смотритель зоопарка обнаружил Тан Тан в состоянии остановки сердечно-лёгочной деятельности вскоре после 22:00 3 марта, а её смерть была подтверждена в 23:56 после того, как ветеринар провёл реанимацию.

Тан Тан приехала в Японию в 2000 году вместе с самцом гигантской панды Коу Коу для совместных исследований по разведению животных между Японией и Китаем. Коу Коу умер в 2010 году.

Тан Тан «приехала вскоре (после Великого землетрясения Хансин-Авадзи 1995 года, которое нанесло сильный ущерб Кобэ), придала мужества жителям и поклонникам города Кобэ в Японии и стала свидетелем восстановления Кобэ», – рассказал в новостях Како Юдзиро, 55-летний директор зоопарка, на пресс-конференции.

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