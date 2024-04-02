Первая азиатская база OpenAI откроется в Токио
НовостиЭкономика Технологии
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 1 апреля (Jiji Press). OpenAI, разработчик инструмента генеративного искусственного интеллекта ChatGPT, в этом месяце откроет свою первую азиатскую базу в Токио.
Эта американская компания планирует создать японское подразделение для оказания услуг корпоративным клиентам, надеясь при этом поучаствовать в создании японских правил для генеративного искусственного интеллекта, сообщили информированные источники.
Главный операционный директор OpenAI Брэд Лайткэп планирует провести 15 апреля в Токио пресс-конференцию, чтобы объяснить бизнес компании корпоративным клиентам. Компания также планирует нанимать сотрудников в Японии.
Компания со штаб-квартирой в Сан-Франциско уже создала зарубежные базы, в том числе одну в Лондоне, но ни одной в Азии.
В апреле прошлого года генеральный директор OpenAI Сэм Альтман посетил Японию и во время встречи с премьер-министром Японии Кисидой Фумио раскрыл план компании по открытию базы в Японии.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Правительственные органы Японии решили отказаться от использования дискет (флоппи-дисков)
- Японский суперкомпьютер Fugaku в восьмой раз возглавил рейтинг суперкомпьютеров
- Суперкомпьютер Fugaku будет использоваться для создания японского генеративного ИИ
- Правительство Японии начинает обсуждать использование генеративного искусственного интеллекта
- Японский суперкомпьютер «Фугаку» в шестой раз возглавил два рейтинга суперкомпьютеров
- Искусственный интеллект в Японии: глубокое обучение и текущая ситуация