Первая азиатская база OpenAI откроется в Токио

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Токио, 1 апреля (Jiji Press). OpenAI, разработчик инструмента генеративного искусственного интеллекта ChatGPT, в этом месяце откроет свою первую азиатскую базу в Токио.

Эта американская компания планирует создать японское подразделение для оказания услуг корпоративным клиентам, надеясь при этом поучаствовать в создании японских правил для генеративного искусственного интеллекта, сообщили информированные источники.

Главный операционный директор OpenAI Брэд Лайткэп планирует провести 15 апреля в Токио пресс-конференцию, чтобы объяснить бизнес компании корпоративным клиентам. Компания также планирует нанимать сотрудников в Японии.

Компания со штаб-квартирой в Сан-Франциско уже создала зарубежные базы, в том числе одну в Лондоне, но ни одной в Азии.

В апреле прошлого года генеральный директор OpenAI Сэм Альтман посетил Японию и во время встречи с премьер-министром Японии Кисидой Фумио раскрыл план компании по открытию базы в Японии.

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