Северная Корея запустила ракету в Японское море
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Сеул/Токио, 2 апреля (Jiji Press). Северная Корея запустила баллистическую ракету средней дальности в Японское море из района Пхеньяна около 6:53 утра 2 апреля, сообщили южнокорейские военные.
Министерство обороны Японии заявило, что по крайней мере одна баллистическая ракета была запущена из Северной Кореи и что снаряд упал в воды за пределами исключительной экономической зоны Японии.
Южнокорейские военные подозревают, что Северная Корея могла запустить гиперзвуковую ракету.
В марте Северная Корея заявила, что успешно провела наземные испытания твердотопливного двигателя для новых гиперзвуковых ракет средней и большой дальности. Представитель южнокорейского военного ведомства заявил, что последний запуск, как полагают, связан с мартовскими испытаниями.
Гиперзвуковые ракеты могут летать по нестандартным траекториям на малых высотах со скоростью 5 Маха и более. Считается, что их трудно перехватить.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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