Япония и ЕС начнут новые переговоры о перспективных материалах

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Брюссель, 2 апреля (Jiji Press). Европейская комиссия, исполнительный орган Европейского Союза, сообщила, что создаст новую основу для диалога с Японией для укрепления сотрудничества в исследованиях и разработках передовых материалов, используемых в полупроводниках и других ключевых продуктах.

Этот шаг направлен на изучение возможностей для совместных исследований таких материалов и обмена информацией о соответствующей политике.

В своих усилиях по декарбонизации и цифровизации ЕС стремится обеспечить ключевые материалы для различных передовых технологий, например, используемых в электромобилях и в производстве солнечной энергии.

Однако в настоящее время ЕС в производстве многих из этих материалов полагается на Китай и сталкивается с проблемой увеличения закупок внутри региона.

Чтобы увеличить региональные закупки современных материалов, комиссия ЕС в феврале опубликовала стратегию, включающую программу инвестирования 500 миллионов евро в 2025-2027 годах.

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