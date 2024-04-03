Япония и ЕС начнут новые переговоры о перспективных материалах
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Брюссель, 2 апреля (Jiji Press). Европейская комиссия, исполнительный орган Европейского Союза, сообщила, что создаст новую основу для диалога с Японией для укрепления сотрудничества в исследованиях и разработках передовых материалов, используемых в полупроводниках и других ключевых продуктах.
Этот шаг направлен на изучение возможностей для совместных исследований таких материалов и обмена информацией о соответствующей политике.
В своих усилиях по декарбонизации и цифровизации ЕС стремится обеспечить ключевые материалы для различных передовых технологий, например, используемых в электромобилях и в производстве солнечной энергии.
Однако в настоящее время ЕС в производстве многих из этих материалов полагается на Китай и сталкивается с проблемой увеличения закупок внутри региона.
Чтобы увеличить региональные закупки современных материалов, комиссия ЕС в феврале опубликовала стратегию, включающую программу инвестирования 500 миллионов евро в 2025-2027 годах.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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