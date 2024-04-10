Microsoft инвестирует 2,9 миллиарда долларов в Японии

Новости

Нью-Йорк, 9 апреля (Jiji Press). Американский технологический гигант Microsoft Corp. инвестирует 2,9 миллиарда долларов в течение следующих двух лет в Японию, частично для укрепления инфраструктуры, связанной с искусственным интеллектом, как стало известно 9 апреля.

Посредством такой крупнейшей инвестиции в азиатскую страну Microsoft стремится распространить использование инструментов генеративного искусственного интеллекта.

Компания объявила об инвестиционном плане во время визита премьер-министра Японии Кисиды Фумио в Соединённые Штаты.

Microsoft также надеется углубить сотрудничество с правительством Японии в области кибербезопасности, чтобы снизить риск кибератак.

Согласно инвестиционному плану, Microsoft стремится расширить свои возможности в области разработки инструментов генеративного искусственного интеллекта за счёт более широкого использования полупроводников для систем искусственного интеллекта.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме