В Токио детёнышей-близнецов гигантской панды рассадили в отдельные загоны

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Токио, 16 апреля (Jiji Press). В токийском зоопарке Уэно начали показывать детёнышей-близнецов гигантской панды в отдельных загонах, чтобы они не причиняли друг другу вреда.

По данным зоопарка столичного округа Тайто, в природе гигантские панды живут одни и становятся независимыми к возрасту от 18 месяцев до 2 лет.

С марта прошлого года близнецы живут отдельно от своей матери Син Син. Детёныши Сяо Сяо и Лэй Лэй были настолько близки, что прожили вместе до 15 апреля, больше двух лет.

В зоопарке отметили, что риск получения травм близнецами во время игры друг с другом возрастает по мере того, как они становятся больше.

Ответственный за детёнышей сказал, что разделение детёнышей панд – неотъемлемая часть взросления, и что работники зоопарка хотят, чтобы зрители продолжали с радостью наблюдать за взрослением панд.

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