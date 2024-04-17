В Токио детёнышей-близнецов гигантской панды рассадили в отдельные загоны
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Токио, 16 апреля (Jiji Press). В токийском зоопарке Уэно начали показывать детёнышей-близнецов гигантской панды в отдельных загонах, чтобы они не причиняли друг другу вреда.
По данным зоопарка столичного округа Тайто, в природе гигантские панды живут одни и становятся независимыми к возрасту от 18 месяцев до 2 лет.
С марта прошлого года близнецы живут отдельно от своей матери Син Син. Детёныши Сяо Сяо и Лэй Лэй были настолько близки, что прожили вместе до 15 апреля, больше двух лет.
В зоопарке отметили, что риск получения травм близнецами во время игры друг с другом возрастает по мере того, как они становятся больше.
Ответственный за детёнышей сказал, что разделение детёнышей панд – неотъемлемая часть взросления, и что работники зоопарка хотят, чтобы зрители продолжали с радостью наблюдать за взрослением панд.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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