Северная Корея запустила баллистические ракеты в Японское море

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Сеул, Токио, 22 апреля (Jiji Press). Около 15:00 Северная Корея запустила баллистические ракеты малой дальности из района Пхеньяна в Японское море, сообщили южнокорейские военные.

Министерство обороны Японии заявило, что по крайней мере одна ракета была запущена из Северной Кореи и предположительно упала в воды за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Хаяси Ёсимаса заявил на пресс-конференции, что ракета достигла максимальной высоты около 50 километров и пролетела не менее 250 километров. Повреждения самолетов и кораблей не подтверждены.

Это был первый пуск баллистической ракеты Пхеньяном после запуска баллистической ракеты средней дальности 2 апреля. Северокорейские СМИ сообщили, что 19 апреля эта страна провела испытательный пуск стратегической крылатой ракеты.

Правительство Японии выразило сильный протест Северной Корее по каналам посольства в Пекине.

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