В Японии встревожены снятым с дрона видео эсминца «Идзумо»

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Токио, 16 мая (Jiji Press). Министерство обороны Японии встревожено после того, как в китайских социальных сетях было опубликовано видео с важнейшим эсминцем «Идзумо», очевидно, снятое пролетавшим над ним дроном.

В министерстве полагают, что видео «Идзумо», пришвартованного на базе Морских сил самообороны Ёкосука в префектуре Канагава, к югу от Токио, с большой вероятностью является реальным. Самый крупный эсминец Морских сил самообороны играет жизненно важную роль в усилиях страны по укреплению своего оборонного потенциала.

«Если дрон нанесёт вред какому-либо оборонному объекту, это может серьёзно подорвать оборону нашей страны», – заявил недавно на пресс-конференции министр обороны Кихара Минору, пообещав усилить безопасность на базах Сил самообороны.

Один эсминец класса «Идзумо» Морских сил самообороны размещён на базе Ёкосука, а другой – на базе Курэ в западной префектуре Хиросима.

Затраты на строительство превысили 110 миллиардов йен на одно судно. Корабли класса «Идзумо» имеют широкую посадочную палубу, позволяющую одновременно работать нескольким патрульным вертолётам. Они также имеют высокие противолодочные возможности.

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