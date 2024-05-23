Японская экспертная группа определила цели по стимулированию открытия новых лекарств

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Токио, 22 мая (Jiji Press). Группа правительственных экспертов составила ряд стратегических целей по укреплению потенциала Японии в области разработки новых лекарств, которые будут отражены в руководящих принципах экономической и налогово-бюджетной политики правительства. Они будут разработаны примерно в июне.

Стратегические цели направлены на решение проблемы «потери лекарств», при которой лекарства, одобренные за рубежом, не используются в Японии, а также «отставания в применении лекарств», то есть задержек в процессах утверждения лекарств внутри страны путем пересмотра фармацевтических правил Японии в соответствии с мировыми стандартами.

Цели сосредоточены на быстром обеспечении передовыми лекарствами, стимулировании исследований, привлечении талантов и улучшении инвестиционной среды. Они также направлены на содействие разработке методов лечения редких и трудноизлечимых заболеваний, которые зачастую нерентабельны из-за небольшого числа пациентов.

Правительство надеется привлечь в Японию профессионалов, обладающих опытом разработки лекарств из международных фармацевтических фирм, чтобы они могли руководить исследованиями и разработками лекарств. Оно планирует создать государственно-частный совет с участием иностранных фирм и провести подготовительные обсуждения по этому вопросу в августе.

«Мы будем усердно работать над достижением (целей) и улучшением наших возможностей в области разработки новых лекарств»,– заявил заместитель генерального секретаря кабинета министров Мураи Хидэки, председательствовавший на заседании группы экспертов.

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