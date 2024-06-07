Япония намерена внедрить роботакси к 2026 финансовому году

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Токио, 6 июня (Jiji Press). Япония будет стремиться внедрить роботакси к 2026 финансовому году в рамках дорожной карты по внедрению технологий беспилотного вождения, заявил министр цифровой трансформации Коно Таро.

Согласно дорожной карте, страна запустит беспилотные автобусы уже в 2027 финансовом году.

Коно, представивший дорожную карту на совещании по цифровой административной и финансовой реформе, подчеркнул необходимость создания агентства для определения ответственности в случае дорожно-транспортных происшествий с участием автономного вождения.

На встрече министр транспорта Сайто Тэцуо заявил, что около 850 муниципалитетов по всей стране рассматривают возможность внедрения услуг такси, при которых обычные водители предлагают платные поездки на своих личных транспортных средствах. В апреле в некоторых районах страны были введены такие услуги такси.

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