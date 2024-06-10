Премьер-министр Кисида Фумио обещает поддержать полное открытие линии магнитолевитационного поезда в 2037 году

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Токио, 7 июня (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио заявил, что его правительство продолжит оказывать поддержку для достижения существующей цели – полного открытия линии поездов на магнитной подушке Тюо синкансэн уже в 2037 году.

Кисида сделал это замечание на встрече с губернаторами Айти, Сидзуока и шести других префектур, через которые будет проходить линия маглева между станцией Синагава в Токио и станцией Осака на западе Японии.

«Чтобы проект продвигался должным образом в соответствии с текущим графиком, мы будем строго следить за окружающей средой и водными ресурсами, а также за финансовым положением JR Tokai (Central Japan Railway Co.) и предоставлять необходимые рекомендации и техническую поддержку», – сказал Кисида на встрече.

После встречи губернатор префектуры Айти Омура Хидэаки заявил журналистам, что замечание премьер-министра было «очень обнадёживающим».

JR Tokai отказался от частичного открытия в 2027 году линии маглева между Синагавой и станцией Нагоя в Айти, поскольку бывший губернатор Сидзуоки Кавакацу Хэйта выступил против начала строительства в своей префектуре, ссылаясь на экологические проблемы. Есть опасения, что продление линии до Осаки будет отложено на сроки после 2037 года.

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