Родившейся в Японии гигантской панде Сян Сян исполнилось 7 лет

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Яань, Китай, 12 июня (Jiji Press). Гигантской панде Сян Сян, которая родилась в Японии в 2017 году и вернулась в Китай в феврале прошлого года, исполнилось 7 лет.

Самку панды выставили на всеобщее обозрение в приюте в Яане в китайской провинции Сычуань, начиная с октября.

Многие поклонники из Японии посетили приют, чтобы увидеть панду. Охаси Аяко из префектуры Фукусима сказала: «Я рада видеть, что Сян Сян чувствует себя хорошо».

Японская туристическая компания HIS Co. организовала тур по случаю дня рождения Сян Сян.

По словам представителя местной администрации, Сян Сян – одна из самых популярных панд в приюте. Смотрительница говорит, что она хочет, чтобы люди из Японии лично посещали Сян Сян.

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