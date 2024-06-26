Кисида намерен провести саммит с США и Южной Кореей в июле

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Токио, 25 июня (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио надеется провести трёхсторонний саммит с США и Южной Кореей на полях саммита НАТО 9-11 июля в Вашингтоне, как стало известно 25 июня.

В этот же день Кисида встретился в офисе премьер-министра с Ямагути Нацуо, главой Комэйто, партнёра по коалиции Либерально-демократической партии, которую возглавляет Кисида. Выступая перед журналистами после встречи, Ямагути процитировал слова Кисиды о том, что, поскольку Япония и Южная Корея приглашены на саммит НАТО, он будет стремиться провести там переговоры между Японией, США и Южной Кореей.

Премьер-министр, очевидно, стремится подтвердить сотрудничество между Токио, Сеулом и Вашингтоном в то время, когда Северная Корея и Россия активизируют свое военное сотрудничество.

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