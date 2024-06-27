Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
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Сеул, 26 июня (Jiji Press). Северная Корея запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря из Пхеньяна около 5:30 утра 26 июня, по данным южнокорейских военных.
Военные также заявили, что запуск, похоже, не удался.
Министерство обороны Японии заявило, что баллистическая ракета достигла максимальной высоты около 100 километров и пролетела более 200 километров, прежде чем упасть в воды за пределами исключительной экономической зоны страны.
Южнокорейский военный чиновник сообщил журналистам, что ракета взорвалась в воздухе над Японским морем и что, как полагают, Пхеньян проводил испытательный запуск твердотопливной гиперзвуковой ракеты.
Перед этим Северная Корея запускала баллистические ракеты 30 мая.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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